Туристка из Белоруссии погибла при падении в реку в Бурятии
В Тункинском районе Бурятии произошло ЧП с группой белорусских туристов. В месте слияния рек Китой и Билюты двое отдыхающих — мужчина и женщина — упали в воду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл во время сплава группы из шести белорусских туристов. Тело женщины было обнаружено другими участниками похода, мужчину сильным течением унесло вниз по реке.
Происшествие случилось в 30 км от населённого пункта Аршан. В настоящее время решается вопрос о направлении спасателей для поисков пропавшего.
