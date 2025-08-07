Туристка из Белоруссии погибла при падении в реку в Бурятии

07 августа 2025, 13:03

Туристы из Белоруссии упали в реку в Бурятии, женщина погибла

Фото: медиасток.рф

В Тункинском районе Бурятии произошло ЧП с группой белорусских туристов. В месте слияния рек Китой и Билюты двое отдыхающих — мужчина и женщина — упали в воду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.