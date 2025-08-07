В Ленинградской области задержан мужчина с арсеналом оружия и наркотиками

07 августа 2025, 12:34

В Ленобласти на дачном участке мужчина хранил оружие и марихуану

Фото: медиасток.рф

Сотрудники полиции и ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, у которого на территории садоводства в Ленинградской области обнаружили крупный арсенал оружия и наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.