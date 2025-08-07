Достижения.рф

В Ленинградской области задержан мужчина с арсеналом оружия и наркотиками

В Ленобласти на дачном участке мужчина хранил оружие и марихуану
Фото: медиасток.рф

Сотрудники полиции и ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, у которого на территории садоводства в Ленинградской области обнаружили крупный арсенал оружия и наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли 6 единиц огнестрельного оружия (4 из них пригодны для стрельбы), 1 244 патрона различного калибра и 2 короба с марихуаной, полимерные пакеты.

Также, по данным полиции, в пристройке на участке задержанного было обнаружено помещение для культивирования наркосодержащих растений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 222 УК РФ (незаконный оборот наркотиков и оружия). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0