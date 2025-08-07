В Ленинградской области задержан мужчина с арсеналом оружия и наркотиками
Сотрудники полиции и ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, у которого на территории садоводства в Ленинградской области обнаружили крупный арсенал оружия и наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли 6 единиц огнестрельного оружия (4 из них пригодны для стрельбы), 1 244 патрона различного калибра и 2 короба с марихуаной, полимерные пакеты.
Также, по данным полиции, в пристройке на участке задержанного было обнаружено помещение для культивирования наркосодержащих растений.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 222 УК РФ (незаконный оборот наркотиков и оружия). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
