Водитель без прав не справился с управлением и устроил смертельное ДТП в Чите

19 октября 2026, 04:36

Один человек погиб в результате аварии в Чите

Фото: MAX @channel_gibdd_75

В Чите на 1099‑м километре федеральной автодороги «Байкал» случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие. Аварию с участием одного транспортного средства Госавтоинспекция Забайкалья зафиксировала в 20:00 по местному времени.