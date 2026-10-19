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Водитель без прав не справился с управлением и устроил смертельное ДТП в Чите

Один человек погиб в результате аварии в Чите
Фото: MAX @channel_gibdd_75

В Чите на 1099‑м километре федеральной автодороги «Байкал» случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие. Аварию с участием одного транспортного средства Госавтоинспекция Забайкалья зафиксировала в 20:00 по местному времени.



За рулём «Тойота Виш» находился мужчина, не имевший права управления автомобилем. Он не справился с вождением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Пассажир иномарки скончался от полученных травм. Водитель и ещё один человек, находящийся в салоне, получили ранения – их госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Александр Огарёв

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