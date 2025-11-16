«Найду, сожгу и убью»: неизвестный избил петербуржцев и уничтожил их семейный бизнес
В Петербурге мужчина избил конкурентов и заставил закрыть семейный бизнес
В Санкт-Петербурге хозяева питомника с карликовыми кроликами закрыли семейный бизнес после нападения неизвестного. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Злоумышленник ворвался к супругам домой, пригрозил расправой и изнасилованием, а также применил против них силу. Более того, незваный гость заставил перевести ему 28 тысяч рублей и подписать документы о «добровольной» передаче крольчат. Опасаясь за жизнь, пострадавшие выполнили его требования.
«Он говорил, что сожжет нас, если не закроем бизнес, и что его отец уже жег людей — и ему ничего не было», — рассказал один из них.Супруги зафиксировали все побои в травмпункте, но обратиться в полицию побоялись — нападавший уверял, что у него «связи повсюду», и обещал «упрятать в тюрьму», если пара напишет заявление. Предприниматели предполагают, что к ним приходил один из конкурентов по бизнесу.
Параллельно с этим в соцсетях о питомнике оставляют негативные отзывы, заявляя о продаже больных животных. При этом сами владельцы утверждают, что имеют все ветеринарные паспорта.