«Найду, сожгу и убью»: неизвестный избил петербуржцев и уничтожил их семейный бизнес

16 ноября 2025, 10:46

В Петербурге мужчина избил конкурентов и заставил закрыть семейный бизнес

Фото: iStock/Backiris

В Санкт-Петербурге хозяева питомника с карликовыми кроликами закрыли семейный бизнес после нападения неизвестного. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





Злоумышленник ворвался к супругам домой, пригрозил расправой и изнасилованием, а также применил против них силу. Более того, незваный гость заставил перевести ему 28 тысяч рублей и подписать документы о «добровольной» передаче крольчат. Опасаясь за жизнь, пострадавшие выполнили его требования.

«Он говорил, что сожжет нас, если не закроем бизнес, и что его отец уже жег людей — и ему ничего не было», — рассказал один из них.