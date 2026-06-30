Туристка не выжила после нападения аллигатора, который оторвал ей руку

30 июня 2026, 12:57

В США аллигатор напал на 31-летнюю туристку, женщина погибла

Фото: Istock/Jaimie Tuchman

Во Флориде 31-летняя туристка погибла в результате нападения аллигатора. Как сообщает NBC News, инцидент произошёл 28 июня.