Туристка не выжила после нападения аллигатора, который оторвал ей руку
Во Флориде 31-летняя туристка погибла в результате нападения аллигатора. Как сообщает NBC News, инцидент произошёл 28 июня.
Женщина отправилась в поход с возлюбленным и близким другом. Перед нападением компания остановилась у реки Эконлокхатчи, чтобы освежиться. В момент атаки туристы находились в воде примерно в метре от берега.
Представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды рассказал, что аллигатор схватил женщину за обе руки. Её спутник смог освободить спутницу из пасти рептилии, а затем вызвал спасателей.
Медики оперативно прибыли на место и начали оказывать помощь, однако довезти пострадавшую до больницы не успели. После случившегося рядом с местом нападения поймали двух крупных аллигаторов — около 4 и 3,6 метра в длину. Специалисты проверяют их, чтобы определить, какое из животных атаковало туристку.
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