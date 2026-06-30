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Туристка не выжила после нападения аллигатора, который оторвал ей руку

В США аллигатор напал на 31-летнюю туристку, женщина погибла
Фото: Istock/Jaimie Tuchman

Во Флориде 31-летняя туристка погибла в результате нападения аллигатора. Как сообщает NBC News, инцидент произошёл 28 июня.



Женщина отправилась в поход с возлюбленным и близким другом. Перед нападением компания остановилась у реки Эконлокхатчи, чтобы освежиться. В момент атаки туристы находились в воде примерно в метре от берега.

Представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды рассказал, что аллигатор схватил женщину за обе руки. Её спутник смог освободить спутницу из пасти рептилии, а затем вызвал спасателей.

Медики оперативно прибыли на место и начали оказывать помощь, однако довезти пострадавшую до больницы не успели. После случившегося рядом с местом нападения поймали двух крупных аллигаторов — около 4 и 3,6 метра в длину. Специалисты проверяют их, чтобы определить, какое из животных атаковало туристку.

Ольга Щелокова

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