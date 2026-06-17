Туристка не выжила во время девичника на популярном курорте
Туристка, отмечавшая девичник на популярном курорте в Европе, попала в смертельное ДТП. Об этом пишет газета The Sun.
Трагедия произошла 15 июня на острове Миконос в Греции. 37-летняя Сара Чеккантини ехала вместе с подругой по трассе, когда в направлении к ним выехал другой автомобиль. В тот момент произошло лобовое столкновение.
Обеих пострадавших госпитализировали, однако Чеккантини скончалась в больнице. Ее подруга получила тяжелые травмы, но выжила.
Свадьба с женихом Лукой Буджиалли, с которым женщина жила в итальянском Ареццо, должна была состояться через две недели. У погибшей осталась трехлетняя дочь. Мэр города Марчелло Командуччи выразил соболезнования семье, признавшись, что произошедшее «лишило его дара речи».
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