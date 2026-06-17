Туристка не выжила во время девичника на популярном курорте

17 июня 2026, 16:19

Туристка погибла в ДТП на острове Миконос за две недели до свадьбы

Фото: iStock/mirror-images

Туристка, отмечавшая девичник на популярном курорте в Европе, попала в смертельное ДТП. Об этом пишет газета The Sun.