23 декабря 2025, 11:58

Фото: iStock/hxdbzxy

В Москве учительница ударила ученика с инвалидностью по лицу, угрожая выбить ему зубы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на мать пострадавшего.





Инцидент произошел 19 декабря в школе №1747 в Митино. По словам женщины, ее 10-летний сын, играя в футбол на перемене, толкнул и обозвал мальчика из параллельного класса, когда тот отобрал мяч. После этого к нему подошла учительница и ударила его ладонью по лицу.



Ребенок утверждает, что она угрожала «выбить ему зубы». Педагог, в свою очередь, заявила, что перед пощечиной ученик ее оскорбил, однако тот это отрицает.

«Конечно, он тоже не прав, что толкнул другого. <…> Но взрослый человек не может позволять себе подобное», — подчеркнула родительница.