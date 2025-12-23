В Москве учительница ударила ученика с инвалидностью по лицу
В Москве учительница ударила ученика с инвалидностью по лицу, угрожая выбить ему зубы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на мать пострадавшего.
Инцидент произошел 19 декабря в школе №1747 в Митино. По словам женщины, ее 10-летний сын, играя в футбол на перемене, толкнул и обозвал мальчика из параллельного класса, когда тот отобрал мяч. После этого к нему подошла учительница и ударила его ладонью по лицу.
Ребенок утверждает, что она угрожала «выбить ему зубы». Педагог, в свою очередь, заявила, что перед пощечиной ученик ее оскорбил, однако тот это отрицает.
«Конечно, он тоже не прав, что толкнул другого. <…> Но взрослый человек не может позволять себе подобное», — подчеркнула родительница.Она пришла в школу и написала жалобу, требуя провести проверку и уволить педагога. Директор принесла извинения за поступок учительницы, сообщив, что лишит ее премии и вынесет выговор. Родители мальчика планируют обратиться в прокуратуру.