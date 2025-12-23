Житель Ленобласти застрелил сына и покончил с собой
Житель Ленинградской области застрелил собственного сына и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 22 декабря в деревне Большое Кикерино в Волховском районе. Между 64-летним и 33-летним мужчинами вспыхнула ссора, в пылу которой отец выстрелил сыну в голову из ружья. После этого он свел счеты с жизнью.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК). Сейчас они выясняют все причины и обстоятельства, предшествовавшие трагедии.
Ранее сообщалось, что житель Новосибирска расправился с собственным сыном при помощи сабли и кинжала.
