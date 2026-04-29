Туристка пыталась вывезти из Таиланда 30 черепах

29 апреля 2026, 17:56

Пытавшуюся вывезти 30 черепах из Таиланда туристку задержали

Фото: istockphoto/ronstik

В международном аэропорту Суварнабхуми в Таиланде 28 апреля задержали 19-летнюю гражданку Тайваня.





Как сообщает The Pattaya News, при досмотре перед вылетом сотрудники службы контроля дикой природы, таможни и полиции обратили внимание на её подозрительное поведение. В ходе проверки выяснилось, что под одеждой у девушки было 30 индийских звездчатых черепах.



Каждое животное предварительно обездвижили, поместили в небольшой мешочек и закрепили на теле с помощью клейкой ленты. Большинство рептилий удалось спасти — 29 особей остались живы, однако одна черепаха погибла.



Индийские звездчатые черепахи высоко ценятся на нелегальном рынке экзотических животных, и их стоимость может достигать значительных сумм.



