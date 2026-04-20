Гору мёртвых карасей и черепаху обнаружили посреди парка в российском городе
В Хабаровске посреди городского парка обнаружили гору мёртвой рыбы и черепаху. Об этом сообщили в ночь на 20 апреля в Telegram-канале Amur Mash, опубликовав кадры жуткой находки.
Мёртвые туши лежали прямо возле прогулочной зоны в парке культуры и отдыха «Северный». Рядом находятся пруды, где водятся караси и черепахи, однако на зиму часть этих водоёмов осушают. В материале отмечается, что осенью прошлого года перед процедурой осушения могли спасти не всех обитателей. Предположительно, избавиться от погибших рыб решили, просто выбросив их под ближайшие деревья.
