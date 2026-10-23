Туристка погибла в «Пасти дракона»
В Сочи гида осудили на 2,5 года колонии за смерть туристки в пещере «Пасть Дракона». Трагедия произошла в апреле, но приговор огласили только сейчас.
Как сообщает Telegram-канал «Краснодар и край», экскурсовод Наталья Туракулова организовала платный спелеотур в пещеру, закрытую для посещения. Стоимость участия в опасном походе составляла от семи до десяти тысяч рублей. При этом гид работала без необходимых разрешений: она не заключила договор с участниками группы, не провела инструктаж по безопасности и не уведомила МЧС о предстоящем походе.
Во время спуска возле водопада одна из туристок сорвалась и упала в поток воды. Женщина захлебнулась.
Суд признал Наталью Туракулову виновной и приговорил ее к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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