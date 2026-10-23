Туристка погибла в «Пасти дракона»

23 октября 2026, 11:27

В Сочи гид получила 2.5 года за смерть туристки в пещере «Пасть дракона»

Фото: istockphoto/AMilkin

В Сочи гида осудили на 2,5 года колонии за смерть туристки в пещере «Пасть Дракона». Трагедия произошла в апреле, но приговор огласили только сейчас.