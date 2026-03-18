Туристка попала под винт моторной лодки и не выжила
Отдыхавшая в портовом городе Колумбии туристка угодила под винт моторной лодки во время морской экскурсии и не выжила. Об этом пишет издание The Sun.
42-летняя Джули Натали Бохоркес, более 15 лет проработавшая акушером-гинекологом, прибыла в Картахену для участия в медицинской конференции. 15 марта она отдыхала с коллегами. Компания захотела отправиться на надувной лодке с мотором к острову Бару. Однако во время путешествия лодочник потерял контроль над судном.
Лодка перевернулась, и группа врачей оказалась в воде. В результате вышедшая из-под контроля лодка переехала доктора Бохоркес. Винт лодки разорвал ей грудь и руки, после чего её госпитализировали в критическом состоянии. По по прибытии в больницу у пострадавшей остановилось сердце, и реанимационные усилия не смогли вернуть её к жизни. Главное морское управление страны начало расследование этого происшествия.
