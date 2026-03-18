В Красноярском крае косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера
В Назарово косуля вбежала в квартиру к пенсионеру через разбитое окно. Как сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю, животное поймали и передали ветеринарам.
Утром 18 марта в центре города испуганная косуля металась по улицам. Позже животное запрыгнуло в окно квартиры на улице Арбузова. Хозяина-пенсионера в этот момент не было дома.
Косуля поранилась о разбитое стекло и заметалась по комнатам. Жители дома вызвали полицию. На место приехали участковый и охотовед. Сотрудники поймали незваного гостя и передали ветеринарным врачам.
Ветеринары осмотрели представителя семейства оленьих и обработали ему раны. Специалисты приняли решение отправить животное на временную передержку в приют. После того как косуля полностью восстановится, сотрудники выпустят её обратно в дикую природу.
Ранее жители московского ЖК «Юрлово» пожаловались на нашествие крыс.
