Туристка попала в больницу после укуса ядовитой рыбы на популярном курорте

29 сентября 2026, 17:45

Британскую туристку увезли в больницу после укуса иглобрюха в Греции

Фото: iStock/Nuture

Британская туристка оказалась в больнице после укуса рыбы во время купания в море на греческом острове Закинф. Об этом сообщает издание Daily Mail.