Туристка попала в больницу после укуса ядовитой рыбы на популярном курорте
Британская туристка оказалась в больнице после укуса рыбы во время купания в море на греческом острове Закинф. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам женщины, она приняла напавшее животное за морского черта. Медики обработали место укуса и оказали первую помощь, а обстоятельства инцидента теперь выясняют портовые власти.
Не исключено, что туристка столкнулась с серебристощеким иглобрюхом — инвазивным видом, который в последние годы все активнее распространяется в Средиземном море. Эта рыба имеет мощные клювообразные зубы, которые могут повреждать рыболовные сети, дерево и даже тонкий металл.
Однако основная токсическая угроза этого вида связана не с укусом, а с употреблением в пищу. В тканях и внутренних органах иглобрюха накапливается тетродотоксин — сильный нейротоксин, который может вызвать паралич дыхания.
В июне около Афин жертвой этой рыбы стала пожилая женщина, которой после укуса накладывали швы. Чтобы ограничить появление иглобрюха возле пляжей, власти страны начали ставить в некоторых прибрежных районах плавучие заграждения.
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