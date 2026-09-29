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Три человека пострадали в ДТП с такси на юге Москвы

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Три человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на неназванный источник.



По предварительным данным, авария произошла на улице Москворечье. Там машина такси Skoda врезалась в автомобиль Nissan. Один из водителей не справился с управлением и спровоцировал столкновение.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация об их состоянии не приводится. Точные причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить автоинспекторам.

Ранее сообщалось о подобном ДТП на 37-м километре Щелковского шоссе. Там машина такси столкнулась с тремя автомобилями, которые двигались в попутном направлении. В результате медицинская помощь потребовалась одному человеку.

Лидия Пономарева

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