Три человека пострадали в ДТП с такси на юге Москвы
Три человека пострадали в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на неназванный источник.
По предварительным данным, авария произошла на улице Москворечье. Там машина такси Skoda врезалась в автомобиль Nissan. Один из водителей не справился с управлением и спровоцировал столкновение.
В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация об их состоянии не приводится. Точные причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить автоинспекторам.
Ранее сообщалось о подобном ДТП на 37-м километре Щелковского шоссе. Там машина такси столкнулась с тремя автомобилями, которые двигались в попутном направлении. В результате медицинская помощь потребовалась одному человеку.
Читайте также: