Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам
Туристка подверглась домогательствам со стороны местного жителя во время пешего путешествия по Бангладеш. Об этом информирует портал The Daily Star.
Женщина, национальность и личность которой не раскрываются, в течение последнего месяца путешествовала пешком по разным регионам азиатской страны. Прибыв в округ Лалмонирхат, она посетила несколько туристических достопримечательностей, а затем, 11 января, направилась в город Куриграм.
Во время поездки туристка почувствовала необходимость воспользоваться туалетом и обратилась за помощью к местным жителям, попросившись в их дом. Когда она возвращалась из уборной, хозяин дома начал приставать к ней. Женщина закричала, что привлекло внимание всей семьи. Однако вместо того чтобы разобраться в ситуации, они обвинили её в краже.
Туристке удалось покинуть дом, выйти в прямой эфир в социальной сети и со слезами на глазах рассказать о произошедшем. Видео быстро стало вирусным в интернете.
После просмотра этого ролика местная полиция оперативно организовала охрану для женщины и арестовала подозреваемого, который уже сбежал из дома. Им оказался 31-летний мужчина по имени Абу Калам из Бангладеш.
