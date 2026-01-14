Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

14 января 2026, 19:46

Туристка подверглась домогательствам во время пешего путешествия по Бангладеш

Фото: iStock/Wojciech Kozielczyk

Туристка подверглась домогательствам со стороны местного жителя во время пешего путешествия по Бангладеш. Об этом информирует портал The Daily Star.