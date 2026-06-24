Туристка потеряла ногу во время плавания с мужем

24 июня 2026, 22:10

Bild: на туристку напала акула и разорвала ей голень на Галапагосских островах

Фото: istockphoto/Nautilus Creative

На Галапагосских островах акула напала на туристку из Австрии во время занятий снорклингом. Женщине ампутировали правую голень, сообщает Bild.





Инцидент произошел в бухте острова Санта-Фе, куда Элизабет из Линца отправилась плавать с маской вместе с мужем, гидом и другими туристами. На мелководье женщина устанавливала камеру, когда неожиданно почувствовала сильную боль в правой ноге — на нее набросилась акула.



Путешественнице удалось отбиться от хищника, который успел разорвать ей голень и поранить левую лодыжку. В группе находились двое канадских врачей, которые оказали пострадавшей первую помощь до прибытия в больницу. Сама Элизабет призналась, что сразу поняла: спасти ногу не удастся.



На лодке туристку доставили в медицинский центр на острове Санта-Крус, где хирурги вынуждены были ампутировать правую голень. Раны на левой ноге оказались неглубокими и зажили достаточно быстро. Свой 30-й день рождения австрийка встретила в больничной палате.





«Я благодарна, что осталась жива. Сегодняшние протезы — настоящее чудо, я смогу продолжать жить своей жизнью», — поделилась женщина.