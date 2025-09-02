Достижения.рф

Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком на пенном шоу в Сочи

Сочинская прокуратура проводит проверку после инцидента с ребенком на пенном шоу
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Лазаревского района Сочи проводит проверку сведений об инциденте с ребёнком в аквапарке на территории отеля «Акваград», сообщили в прокуратуре Краснодарского края.



Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что четырёхлетняя девочка едва не задохнулась из‑за сильного напора пены во время пенной вечеринки у бассейна. В публикациях также утверждается, что работник медслужбы отеля не смог оказать помощь, и мать самостоятельно оказала ребёнку помощь после инцидента.

В ведомстве добавили, что проверка организована, и при наличии оснований будут приняты соответствующие прокурорские меры.

Никита Кротов

