Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком на пенном шоу в Сочи
Прокуратура Лазаревского района Сочи проводит проверку сведений об инциденте с ребёнком в аквапарке на территории отеля «Акваград», сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что четырёхлетняя девочка едва не задохнулась из‑за сильного напора пены во время пенной вечеринки у бассейна. В публикациях также утверждается, что работник медслужбы отеля не смог оказать помощь, и мать самостоятельно оказала ребёнку помощь после инцидента.
В ведомстве добавили, что проверка организована, и при наличии оснований будут приняты соответствующие прокурорские меры.
Перед этим прокуратура сообщила подробности о смерти 12-летней девочки на линейке 1 сентября в российской школе.
Читайте также: