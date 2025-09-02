Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком на пенном шоу в Сочи

02 сентября 2025, 22:22

Сочинская прокуратура проводит проверку после инцидента с ребенком на пенном шоу

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Лазаревского района Сочи проводит проверку сведений об инциденте с ребёнком в аквапарке на территории отеля «Акваград», сообщили в прокуратуре Краснодарского края.