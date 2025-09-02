Крышевавший Шакро Молодого экс-глава столичного СК находится на свободе

02 сентября 2025, 18:25

Крышевавший Шакро Молодого экс-глава столичного СК Дрыманов уже год на свободе

Фото: istockphoto/OlFedv

Экс-руководитель столичного СК Александр Дрыманов, осуждённый за коррупцию, уже год находится на свободе. По данным Telegram-каналов, 27 августа прошлого года он тихо покинул колонию в Мордовии — официально «по болезни». Суд отпустил его в тот же день, а Верховный суд позднее оставил жалобу без изменений.