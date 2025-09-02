Крышевавший Шакро Молодого экс-глава столичного СК находится на свободе
Экс-руководитель столичного СК Александр Дрыманов, осуждённый за коррупцию, уже год находится на свободе. По данным Telegram-каналов, 27 августа прошлого года он тихо покинул колонию в Мордовии — официально «по болезни». Суд отпустил его в тот же день, а Верховный суд позднее оставил жалобу без изменений.
Весной 2020 года Мосгорсуд приговорил Дрыманова к 12 годам строгого режима и назначил штраф почти 200 млн рублей; у него также отобрали звание генерала и государственную награду. В деле фигурировал миллион долларов, полученный от Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его человека Андрея Кочуйкова (Итальянца) после расстрела в ресторане Elements, где погибли двое и несколько человек были ранены. По версии следствия, Дрыманов лично забрал свою долю в размере $200 тысяч.
Тем не менее, бывший борец с преступностью уже год спокойно живёт на воле — и почти никто этого не заметил.
