Туристка с ребёнком бесследно исчезли во время прогулки в Архызе
Туристка с ребёнком пропали без вести во время прогулки в Архызе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пара исчезла в районе Софийских озёр. Мать с малышом отправились в путь по маршруту, который не имеет официальной регистрации. При этом они не уведомили спасательные службы о своём походе.
О пропаже стало известно, когда туристы не вышли на связь в назначенное время. Близкие и знакомые забили тревогу и обратились за помощью. Сейчас на месте работают спасатели. Они прочесывают район Софийских озёр и обследуют возможные места нахождения пропавших. Поисковые группы проверяют тропы, ущелья и берега водоёмов.
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