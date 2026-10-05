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В Ангарске студент купил три гранаты на маркетплейсе и получил их курьером

Фото: Istock/Олег Копьёв

В Ангарске мать студента нашла у двери квартиры посылку с тремя гранатами и вызвала полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Сотрудники правоохранительных органов приехали к дому семнадцатилетнего юноши. Выяснилось, что молодой человек оформил заказ на маркетплейсе и купил три гранаты для личного пользования.

Курьер доставил посылку и оставил коробку у двери квартиры. Мать подростка заметила ящик, открыла его и увидела внутри гранаты. Женщина позвонила в полицию и сообщила о находке. На место экстренно приехали специалисты.

Они осмотрели содержимое посылки и изучили предметы. Специалисты выяснили, что гранаты относятся к страйкболу и не несут опасности для окружающих. Правоохранители изъяли предметы из квартиры. Затем сотрудники органов допросили молодого человека. Они выяснили обстоятельства покупки и отпустили студента.

Ольга Щелокова

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