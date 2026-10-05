Россиянка притворилась мужчиной и обманула женщину на три миллиона рублей
Жительница Кабардино-Балкарской Республики под вымышленным мужским именем обманула знакомую из соцсети на три миллиона рублей и получила срок. Подробности приводит пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Нальчике городской суд установил: 43-летняя подсудимая познакомилась с потерпевшей в одной из социальных сетей под вымышленным мужским именем.
Она вошла в доверие, имитировала желание создать семью и под различными предлогами похитила у гражданки имущество и денежные средства на общую сумму три миллиона рублей. Судья признал её виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорил виновную к пяти годам исправительной колонии общего режима.
До этого сообщалось о происшествии в Москве. Там пенсионерка потеряла 12,8 млн рублей после звонка мошенников.
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