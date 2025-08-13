Достижения.рф

Врачи спасли двух отравившихся чачей россиян с помощью очистки крови

Двух российских туристов, отравившихся чачей из Сочи, спасли с помощью очистки крови и антидотной терапии. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.



Заведующий отделением реанимации уфимской больницы Ильдар Хабибуллин заявил, что благодаря своевременной медицинской помощи уровень метанола в организме пострадавших удалось полностью снизить.

Отмечается, что оба мужчины употребляли чачу, которой их угостили знакомые. По информации канала, одному из туристов напиток привезла с моря подруга в качестве сувенира, а второго угощала попутчица в поезде. Симптомы отравления проявились уже через несколько часов, после чего оба были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Анастасия Чинкова

