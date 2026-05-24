Женщина подавилась шашлыком в Подмосковье и умерла

Фото: istockphoto/Nadezhda_Nesterova

В Дмитровском районе Московской области 63-летняя женщина скончалась, подавившись шашлыком. Трагедия произошла 23 мая в частном доме в деревне Кикино.



По словам собеседника «Известий», пенсионерка ела мясо, после чего начала хрипеть и потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали клиническую смерть с неуточненной остановкой сердца. Реанимационные мероприятия не принесли результата — спасти женщину не удалось.

Похожий инцидент ранее произошел в Австралии. Как пишет People, во время ужина Кэролин Кресвелл подавилась стейком. Муж попытался помочь ей приемом Геймлиха, однако женщина упала, ударилась головой и потеряла сознание.

Около получаса гости проводили пострадавшей сердечно-легочную реанимацию до прибытия четырех бригад скорой помощи. Врачи извлекли застрявшую пищу щипцами. В больнице Кресвелл провела неделю в отделениях интенсивной терапии и травматологии.

Никита Кротов

