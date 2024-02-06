Glasgow Live: в Таиланде туристка упала с 20-метровой скалы и осталась без денег

Фото: istock / peterscode
Туристка из Британии лишилась денег на лечение в Таиланде после падения с 20-метровой скалы. Об этом сообщает Glasgow Live.
35-летняя Керри Хьюз ездила на скутере по острову Ко Ланта 22 января и, потеряв управление, сорвалась со скалы и попала в больницу. Медицинские траты она оплачивала кредитной картой в надежде, что удастся вернуть средства по страховке.
Спустя несколько дней страховая компания уведомление, что не покроет лечение женщины. Эксперты классифицировали транспорт девушки как мотоцикл из-за объема двигателя, а в таких случаях страховка туристки не распространяется.
«У меня были большие рваные раны на лице, требующие наложения швов, ужасная боль в спине, травма головы, сломанный нос и рана на левом колене», — рассказала пострадавшая.Девушка не могла самостоятельно передвигаться и лечившая ее врач предложила пациентке временно пожить в ее квартире. Семья пострадавшей организовала сбор средств, чтобы вылечить Хьюз и вернуть ее домой.
Читайте также:
Два человека открыли стрельбу у здания суда в Стамбуле
Алина Юрчак