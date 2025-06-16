В Тегеране заключенные массово сбежали из колонии после взрывов в районе тюрьмы
В столице Ирана Тегеране заключенные массово сбежали из колонии после ряда взрывов в районе тюрьмы. Об этом сообщает Baza.
«По одним данным, заключенные сбежали из следственного изолятора в Тегеране, по другим — из лагеря, где содержались наркоторговцы. При этом ряд каналов сообщают, что заключенные смогли сбежать после взрывов, которые позволили покинуть место заключения», — передает telegram-канал.
Множество заключенных увидели на одном из шоссе. При этом официальные источники пока никак не комментировали информацию о побеге.