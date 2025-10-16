В Праге на пять часов остановили линию метро из-за бездомного щенка на рельсах
В Праге движение на линии метро «А» остановили на пять часов из-за щенка на рельсах. Об этом сообщает издание Idnes.
Бездомная собака спрыгнула на пути на станции «Мотол» в девять часов утра. Сотрудники полиции, служб спасения и отлова пытались поймать пса, который носился по тоннелям. В итоге его нашли и забрали лишь в 14:00 на станции «Малостранская».
Городская транспортная компания отметила, что к операции также привлекались подразделения Интегрированной спасательной системы. Малыша назвали Метроуш, однако дальнейшая его судьба неизвестна. Кроме того, после поимки выяснилось, что это самка.
