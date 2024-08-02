Туристки убили мужчину в Сочи и сбросили окровавленный труп на пляж

Фото: istockphoto/blinow61
Туристки, предположительно, убили мужчину в Сочи на набережной, а его окровавленный труп сбросили на пляж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, подозреваемые спокойно продолжили прогулку, а тело несчастного обнаружили другие отдыхающие и вызвали экстренные службы.
По информации журналистов, жертвой стал 45-летний Андрей М. Подозреваемых задержали. Ими оказались некие Кристина А., проживающая в Московской области и 30-летняя Кристина С. из-под Смоленска.
Как рассказали очевидцы, сначала троица громко ругалась, а затем подозреваемые сбросили мужчину на пляж. У него обнаружены множественные ножевые раны. Все произошло накануне. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Читайте также:
В Подмосковье спасли застрявшую в дренажной трубе таксу
Минздрав: двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
В Раменском поймали серийного похитителя велосипедов
Никита Кротов