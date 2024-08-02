В Подмосковье спасли застрявшую в дренажной трубе таксу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Таксу, которая застряла в дренажной трубе на дачном участке в СНТ «Дубровка» городского округа Ступино, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила хозяйка собаки. Она рассказала, что собака гуляла по участку и пропала. Когда хозяйка вышла звать её, то услышала, как та скулит в трубе. Женщина попыталась вызволить питомца самостоятельно, по не сумела и обратилась к специалистам», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели раскопали дренажную трубу, в которую целиком залезла такса, затем аккуратно распилили трубу и освободили измученную и перепуганную собаку. Хозяйка, не спуская спасённую любимицу с рук, поблагодарила приехавших специалистов.
Читайте также:
В Москве спасли крошку нутрию, сломавшую пальцы при игре с зеркалом
В подмосковной квартире поймали летучую мышь
В Наро-Фоминске спасли собаку, упавшую в подвал заброшенного здания
Лев Каштанов