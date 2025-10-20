Туристку без снаряжения и припасов третьи сутки ищут в горах Башкирии
В Башкирии третий день продолжаются поиски 42-летней туристки Полины Захаровой, которая пропала при восхождении на гору Большой Иремель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина бесследно исчезла ещё 18 октября – с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
Полина отправилась в поход в составе туристической группы, чтобы сделать фото на вершине и подать заявку на получение неформального звания «Уральский барс», присуждаемого за покорение трёх главных вершин Южного Урала. Однако во время подъёма группа разделилась, и Полина отстала. Назначенное время спуска она пропустила и в лагерь под горой так и не вернулась.
По словам очевидцев, в день восхождения на вершине был густой туман и плохая видимость. Несмотря на опыт и хорошую ориентировку на местности, Полина ушла в гору практически без снаряжения и еды, оставив все припасы в лагере.
В настоящий момент к поисковой операции подключились спасатели, егери, волонтёры, кинологи и двое участников похода, с которыми прибыла Захарова. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями, пересечённой местностью и потерей времени – исчезновение заметили лишь после возвращения остальных участников группы.
Большой Иремель – одна из самых популярных, но и коварных вершин Башкирии, высотой более 1500 метров. Несмотря на кажущуюся доступность, безопасный маршрут требует подготовки, тёплой одежды, карты и навигации. Полина уже ранее поднималась на эту гору, но, как считают спасатели, могла сбиться с тропы из-за плохой видимости или травмироваться.
