В поисках семьи Усольцевых появились загадочные подробности

Aif.ru: волонтеры подписали соглашение о неразглашении в ходе поисков Усольцевых
Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Во время поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых появились необычные обстоятельства — некоторых волонтеров попросили подписать соглашение о неразглашении. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на экспертов.



Эта деталь породила слух о том, что семью якобы могли обнаружить и задержать сотрудники силовых структур. Однако официальных подтверждений такой версии нет.

Журналисты также отметили, что за все время операции спасатели так и не нашли четких следов пребывания пропавших в тайге. Единственным ориентиром стало кострище, которое даже прозвали «костром последней надежды».

Напомним, супружеская пара Андрея и Ирины вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. Внезапно они перестали выходить на связь с близкими. С тех пор их местонахождение остается неизвестным.

Лидия Пономарева

