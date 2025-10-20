В поисках семьи Усольцевых появились загадочные подробности

20 октября 2025, 13:39

Aif.ru: волонтеры подписали соглашение о неразглашении в ходе поисков Усольцевых

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Во время поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых появились необычные обстоятельства — некоторых волонтеров попросили подписать соглашение о неразглашении. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на экспертов.