В Армении обнаружили мёртвой пропавшую без вести чеченку
В Армении обнаружили мёртвой чеченку, которая ранее числилась пропавшей без вести. Об этом сообщает местное издание «Аравот».
Отмечается, что тело 23-летней девушки нашли в одной из квартир Еревана.
17 октября сообщалось, что Айшат Баймурадова, сбежавшая из Чечни с помощью правозащитной организации, пропала в Ереване. Со слов её друзей, 15 октября девушка отправилась на встречу с интернет-подругой и не вернулась. После этого они подали заявление в полицию, считая, что пострадавшую могли похитить.
МВД Армении назначило экспертизы. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится предварительное расследование.
