Блогеру «Руки-Базуки» грозит ампутация

23 ноября 2025, 12:19

Врачи отложили операции по спасению рук блогеру Терёшину из-за плохих анализов

Кирилл Терёшин (Фото: Instagram* @ruki_bazuki_official)

Кириллу Терёшину, известному в сети как «Руки-Базуки», сейчас не могут провести операции по пересадке кожи. Врачи отложили хирургические вмешательства из-за плохих анализов. Состояние блогера не позволяет начать лечение, которое должно спасти его руки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.