Блогеру «Руки-Базуки» грозит ампутация
Кириллу Терёшину, известному в сети как «Руки-Базуки», сейчас не могут провести операции по пересадке кожи. Врачи отложили хирургические вмешательства из-за плохих анализов. Состояние блогера не позволяет начать лечение, которое должно спасти его руки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Медикам сначала нужно стабилизировать здоровье Терёшина. Однако время играет против 29-летнего Кирилла. Для проведения необходимых операций потребуются три специалиста: сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги.
Кирилл Терёшин стал известен в 2017 году после инъекций синтола в плечи. Со временем у него начались серьёзные проблемы — ткани начали разрушаться. В июне врачи провели первые операции и удалили около 70% инородного вещества.
Полное удаление синтола могло бы мгновенно привести к ампутации. Сейчас оставшееся вещество продолжает разрушать ткани изнутри, пока медики ищут способ стабилизировать состояние пациента для дальнейших сложных операций.
Читайте также: