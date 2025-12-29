Туристку из России разыскивают в Таиланде после истории с собакой и оверстеем

29 декабря 2025, 14:20

Россиянка оставила собаку в раскалённой машине в Таиланде — ей грозит тюрьма

Фото: Istock / ArtMarie

В Таиланде разыскивают российскую туристку Анну, которая оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Об этом сообщает Mash.