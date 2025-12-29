Туристку из России разыскивают в Таиланде после истории с собакой и оверстеем
В Таиланде разыскивают российскую туристку Анну, которая оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Об этом сообщает Mash.
Последний инцидент связан с жестоким обращением с животным: женщина заперла своего чихуахуа в машине под палящим солнцем. Проходившие мимо местные жители заметили собаку и обратились в полицию.
Во время проверки выяснилось, что россиянка находится в стране дольше разрешённого срока. Теперь ей и её семилетней дочери может грозить спецтюрьма, а ребёнка — временное помещение в детский дом.
Это не первый конфликт Анны с законом за время поездки. Ранее она путешествовала с дочерью и бойфрендом, который ночью попытался купить запрещённые травы на нелегальной точке. Сделка закончилась дракой — мужчине пробили голову мачете, после чего он оказался в депортационной тюрьме.
После истории с собакой полиция начала поиски Анны и её ребёнка. Тайские власти рассматривают сразу несколько нарушений — от жестокого обращения с животным до миграционных проблем.
