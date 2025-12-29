Житель Обнинска получил тяжёлые ожоги, «сварившись» в ванной из-за кипятка из крана
В Обнинске мужчина получил тяжёлые ожоги, принимая ванну — из крана внезапно пошёл кипяток. Сейчас пострадавший находится в критическом состоянии. О подробностях произошедшего РЕН ТВ рассказала его дочь.
По её словам, в доме давно есть проблемы с настройкой терморегуляторов: когда соседи включают воду, температура резко меняется, и вместо горячей может пойти практически кипящая вода.
Инцидент произошёл 20 декабря. Мужчина решил принять ванну, но в момент, когда начал спускать воду, из крана хлынул кипяток. Он не смог быстро встать, в результате получил ожоги пяток, спины и ягодиц. Сколько времени он провёл в обжигающей воде, точно установить не удалось — пострадавший находился в шоковом состоянии.
После случившегося в доме отключили горячую воду и провели какие-то работы, однако, как утверждает дочь, управляющая компания так и не вышла на связь: не извинилась и даже не поинтересовалась состоянием мужчины.
Врачи пока не дают прогнозов о состоянии пациента. В отношении коммунальной службы возбуждено уголовное дело.
