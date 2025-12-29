Житель Обнинска получил тяжёлые ожоги, «сварившись» в ванной из-за кипятка из крана

29 декабря 2025, 13:50

В Обнинске мужчина оказался в реанимации из-за сбоя в системе ГВС

Фото: Istock / EyeEm Mobile GmbH

В Обнинске мужчина получил тяжёлые ожоги, принимая ванну — из крана внезапно пошёл кипяток. Сейчас пострадавший находится в критическом состоянии. О подробностях произошедшего РЕН ТВ рассказала его дочь.