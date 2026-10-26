В Петербурге приостановили движение поездов в метро
Движение поездов на второй линии петербургского метрополитена (синей ветке) приостановили на участке от станции «Петроградская» до станции «Купчино». Об этом сообщила пресс-служба подземки.
Причиной остановки назвали технические неисправности. Поезда курсировали от станции «Парнас» до «Петроградской» и от «Купчино» до «Парнаса» с увеличенными интервалами, предупредили в метрополитене.
На станцию «Невский проспект» прибыли специалисты, которые приступили к устранению неполадок. Позднее, в 15:10, пресс-служба метрополитена сообщила о восстановлении движения на линии № 2.
Ранее в московском метро пассажирку укололи острым предметом на станции «Китай-город». Похожий случай ранее зафиксировали и на станции «Новаторская».
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