В Астрахани мужчина восемь лет насиловал дочь, пасынка и падчерицу

Фото: iStock/Fedorovekb

В Астрахани суд приговорил к 25 годам колонии мужчину, который восемь лет насиловал родную дочь, пасынка и падчерицу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный СК.



Как оказалось, что преступник насиловал детей с июня 2010 года по декабрь 2018 года. На тот момент им не исполнилось и 14 лет. Преступления происходили в одной из квартир на улице Анатолия Сергеева.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых изнасилование и секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Иван Мусатов

