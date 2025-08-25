В Астрахани мужчина восемь лет насиловал дочь, пасынка и падчерицу

25 августа 2025, 11:30

Фото: iStock/Fedorovekb

В Астрахани суд приговорил к 25 годам колонии мужчину, который восемь лет насиловал родную дочь, пасынка и падчерицу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный СК.