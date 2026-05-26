Туристов-пенсионеров зарезали и сбросили в кишащую крокодилами реку в нацпарке ЮАР
В Национальном парке Крюгера Южно-Африканской Республики (ЮАР) убили двух туристов-пенсионеров и сбросили их тела в реку с крокодилами. Об этом сообщает газета The Sun.
Утром 22 мая группа туристов, наблюдавших за слонами во время сафари-тура, заметила в реке Лимпопо бездыханные тела 73-летней Дины Маре и 71-летнего Эрнста Маре. Руки погибших были связаны за спиной верёвками. По предварительным данным, перед тем как избавиться от жертв, злоумышленники нанесли им множественные ножевые ранения.
О пропаже пары стало известно вечером 21 мая — пенсионеры не вернулись в отель, в котором отдыхали все участники экскурсионного тура. Персонал гостиницы сначала решил, что их машина сломалась из-за наводнений. Полиция предполагает, что туристов могли убить браконьеры, опасавшиеся разоблачения. Возможно, пожилая пара заметила их незаконную деятельность на территории заповедника.
