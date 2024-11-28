Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на «Азимут»

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Житель Краснодара Султан, который помог организовать эвакуацию пассажиров из горящего самолета Superjet в Анталье, рассказал, что обратился за помощью авиакомпании «Азимут», но получил отказ. Об этом пишет РИА Новости.
Из-за ЧП Султан опоздал на пересадку до Египта. Он пытался добиться помощи от «Азимута» в решении данного вопроса, но безуспешно.
Однако, по его словам, он неоднократно звонил в «Азимут», но добиться ничего не смог. Он отметил, что авиакомпания обеспечила питанием пассажиров загоревшегося самолета, пока они ждали свой багаж в аэропорту, но еды на всех не хватило.
В Египет он все же улетел с помощью местного жителя, который дал ему наличные деньги в обмен на перевод.
Ранее «Радио 1» более подробно писало о том, как продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут».
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«Они сказали, что "мы здесь ни при чем", что "ничем не можем вам помочь". И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет», — рассказал Султан.
Однако, по его словам, он неоднократно звонил в «Азимут», но добиться ничего не смог. Он отметил, что авиакомпания обеспечила питанием пассажиров загоревшегося самолета, пока они ждали свой багаж в аэропорту, но еды на всех не хватило.
«Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент», — добавил мужчина.
В Египет он все же улетел с помощью местного жителя, который дал ему наличные деньги в обмен на перевод.
Ранее «Радио 1» более подробно писало о том, как продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут».
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Элина Позднякова