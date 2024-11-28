Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета остался обижен на «Азимут»

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 28 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.