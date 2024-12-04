В сети появились фото задержанных пособников боевиков, напавших на «Крокус»

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В сети появились фотографии задержанных в Ингушетии пособников боевиков, которые в марте этого года устроили теракт в «Крокус Сити Холл». Кадры участников террористической группировки баталхаджинцев* публикует RT.
По предварительной версии, отмечает телеканал, задержанные поставляли исполнителям теракта в «Крокусе» оружие и боеприпасы, а после помогали им скрыться.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, среди задержанных — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. В их квартирах уже прошли обыски, где нашли оружие, патроны и переписку с главарями группировки. Силовики также нашли сообщения, подтверждающие участие фигурантов в подготовке к отправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек пострадал.
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*Баталхаджинцы — группировка признана террористической по решению Южного окружного военного суда.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, среди задержанных — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. В их квартирах уже прошли обыски, где нашли оружие, патроны и переписку с главарями группировки. Силовики также нашли сообщения, подтверждающие участие фигурантов в подготовке к отправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек пострадал.
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Теракт в «Крокусе»: защита требует освободить трех фигурантов из СИЗО
*Баталхаджинцы — группировка признана террористической по решению Южного окружного военного суда.
Данил Пономарев