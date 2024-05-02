В Одессе произошел крупный пожар с детонацией

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Российские военные нанесли мощный ракетный удар по складам логистической компании «Новая Почта» в Одессе. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, Вооруженные сил Украины используют «Новую Почту» для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.
Очевидцы рассказали, что в ночь на 2 мая в центре Одессы было зафиксировано как минимум два ракетных прилета. Сейчас раздаются повторные взрывы.
На место съезжаются военные, огораживают территорию.
До этого сообщалось, что после украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Очевидцы рассказали, что в ночь на 2 мая в центре Одессы было зафиксировано как минимум два ракетных прилета. Сейчас раздаются повторные взрывы.
На место съезжаются военные, огораживают территорию.
До этого сообщалось, что после украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак