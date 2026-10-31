TV4: Шведская полиция провела рейд на судно предположительно с экипажем России
Швеция в ночь на субботу провела рейд на грузовое судно с предположительно российским экипажем у северо-западного побережья Готланда. Об этом сообщает TV4 со ссылкой на правоохранителей.
По данным телеканала, экипаж состоит из граждан России. Полиция отказалась комментировать вопрос гражданства моряков.
Пресс-секретарь полиции Стокгольмского региона Карина Скагерлинд сообщила, что правоохранители проверили экипаж и проездные документы. Компания-владелец судна, по утверждению TV4, имеет представительства в Калининграде. Название судна или судоходной компании, а также информация о дальнейших действиях в отношении него не приводятся.
Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости заявил, что Швеция с конца 2025 года задержала в общей сложности пять грузовых судов, в экипажи которых входили в том числе россияне, и власти не смогли предъявить ни одного реального обвинения в связи с задержанием коммерческих судов в шведских территориальных водах. В РФ до этого заявляли, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ, и называли действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».
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