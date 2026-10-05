Рыболовецкое судно перевернулось у берегов южнокорейского острова
У берегов южнокорейского острова Чеджу перевернулось рыболовецкое судно, два человека пропали. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на береговую охрану острова.
Инцидент произошёл в понедельник. На борту судна в момент инцидента находились одиннадцать человек, девять из них удалось спасти. Среди этих людей — восемь граждан Индонезии и один вьетнамец. Уточняется, что их подобрали находившиеся рядом рыболовецкие суда.
Состояние спасённых специалисты оценивают как стабильное. К сожалению, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести — речь идёт о капитане судна из Южной Кореи и гражданине Индонезии. Для их поиска в зону происшествия направили вертолёты и патрульные катера.
Ранее «Радио 1» передавало, что российского гида-нелегала арестовали в Таиланде после скандала из-за съёмок туристами его морской экскурсии. Мужчине грозит депортация и штраф до 372 тысяч рублей.
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