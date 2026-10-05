Рыболовецкое судно перевернулось у берегов южнокорейского острова

05 октября 2026, 06:02

Ренхап: Рыболовецкое судно перевернулось у острова Чеджу, два человека пропали

Фото: iStock/FrankMirbach

У берегов южнокорейского острова Чеджу перевернулось рыболовецкое судно, два человека пропали. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на береговую охрану острова.