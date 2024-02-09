Жительница Екатеринбурга передумала разводиться с мужем, когда он погиб на СВО

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Жительница Екатеринбурга забрала из ЗАГСа заявление о разводе, когда узнала, что её муж погиб на СВО, об этом стало известно E1.RU.
По информации СМИ, впервые супруг подал заявление о расторжении брака ещё 2 ноября 2023 года, однако, тогда у него не оказалось при себе документа о заключении брака, и заявление не приняли. Вскоре после этого он ушёл служить на специальной военную операцию, но успел оформить доверенность на свою племянницу, которая продолжила заниматься бракоразводным процессом.
21 декабря было принято решение о расторжении брака екатеринбуржцев. Тогда военного уже не было в живых.
9 февраля 2024 года Чкаловский мировой суд принял решение о пересмотре дела, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами — смертью мужчины. Бывшая жена своё заявление забрала, решив получить полагающиеся ей как вдове выплаты.
При этом, близкие погибшего настаивают, что бывшая жена не должна получать никаких выплат, поскольку супруг не живут вместе с 2020 года.
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21 декабря было принято решение о расторжении брака екатеринбуржцев. Тогда военного уже не было в живых.
При этом, близкие погибшего настаивают, что бывшая жена не должна получать никаких выплат, поскольку супруг не живут вместе с 2020 года.
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Евгения Парфентьева