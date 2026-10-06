Конфликт посетителей в ресторане Москвы закончился поножовщиной
Видео: ГУ Росгвардии по Москве
Росгвардейцы задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении с ножом на посетителя ресторана в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Экипаж группы задержания патрулировал улицы, когда получил сигнал «Тревога» из охраняемого заведения на Никольской улице. На месте работники ресторана рассказали правоохранителям, что в ходе внезапно возникшего конфликта один из гостей выхватил нож и вонзил его в живот 35-летнего посетителя, после чего вместе с приятелем попытался уйти.
Персонал указал, куда направились злоумышленники, и вскоре росгвардейцы их задержали. Нападавшими оказались 22-летний уроженец Ростовской области и 43-летний житель Подмосковья. Раненому помощь оказали в самом заведении, а затем прибывшая бригада медиков увезла его в городскую больницу. Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала в Воронежской области подозреваемого в расправе над женщиной.
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