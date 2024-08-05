Тюменца обязали вернуть 600 000 за контракт с МО из-за лечения в психдиспансере

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Жителя Тюменской области обязали вернуть 600 000 рублей, выплаченных ему за контракт с Минобороны для отправки в зону СВО. Об этом сообщает региональная объединенная пресс-служба судов. Оказалось, что мужчина не мог отправиться на фронт из-за принудительного лечения в психдиспансере.
По данным пресс-службы, когда выяснилось, что тюменец проходит лечение в психоневрологическом диспансере, его контракт признали недействительным и попросили вернуть 600 тысяч «подъемных», в которые входит единовременная выплата участникам СВО и выплата на приобретение вещевого имущества. Мужчина отдал ведомству лишь 2 тысячи рублей, а куда пропала остальная часть — не сообщается.
Сорокинский районный суд встал на сторону министерства и обязал ответчика вернуть ведомству оставшиеся 598 тысяч рублей.
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