У 102-летнего ветерана ВОВ требуют 400 тысяч рублей после ДТП в Москве

11 декабря 2025, 14:41

РЕН ТВ: В Москве 102-летний ветеран Ножников нарвался после ДТП на мошенников

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

В Москве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Гарри Ножников стал жертвой мошенников после ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.