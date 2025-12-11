Достижения.рф

У 102-летнего ветерана ВОВ требуют 400 тысяч рублей после ДТП в Москве

РЕН ТВ: В Москве 102-летний ветеран Ножников нарвался после ДТП на мошенников
Фото: istockphoto/Pavel Starikov

В Москве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Гарри Ножников стал жертвой мошенников после ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По словам пенсионера, три года назад он пытался припарковать свой Volvo у торгового центра на улице Удальцова и случайно задел Mercedes-Benz, который находился на проезжей части. В результате инцидента повреждения получили бампер, крыло, фара, решетка радиатора и логотип автомобиля.

Компания-владелец Mercedes обратилась в страховую компанию за компенсацией, но, по их утверждениям, полученных средств оказалось недостаточно. В результате на Ножникова подали иск в суд с требованием компенсации в размере 400 тысяч рублей. Ветеран считает это мошенничеством, так как ранее за бампер у него запрашивали всего 80 тысяч, и за такую сумму запчасти найти было невозможно.

Ножников отметил, он надеется, что трехлетний вопрос решится в ближайшее время.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0