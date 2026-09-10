В Мурманске мужчины спасли из горящей квартиры ребёнка, поймав его на одеяло
В Мурманске четверо сотрудников местного управления дорожного хозяйства Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко спасли из горящей квартиры ребёнка, поймав его на одеяло.
Мужчины уже заканчивали рабочую смену, как увидели дым. Они мгновенно осознали, что горит квартира, и бросились на помощь. В окне они заметили женщину с маленькой дочерью, которые просили о помощи. Соседи бросили в окно одеяло, дорожники растянули его, а мама помогла девочке спрыгнуть с третьего этажа. Ребёнка благополучно поймали.
«Мне показалось, что она немного ударилась ножками, когда упала, но в целом с ней всё хорошо», — приводит RT слова одного из спасителей Дениса Морозова.
После этого Денис Ильяшенко поднялся к горящей квартире и выломал вместе с соседями дверь. Так удалось спасти мать малышки и собаку.
«Страшно представить, как много дыма было в квартире, счёт шёл на минуты», — рассказал Денис.
Глава Мурманска Иван Лебедев принял решение вручить мужчинам городские награды за проявленные смелость и оперативность. Он заявил, что именно такие люди являются гордостью нашей страны.