В Мурманске мужчины спасли из горящей квартиры ребёнка, поймав его на одеяло

10 сентября 2026, 10:20

Фото: iStock/grafoto

В Мурманске четверо сотрудников местного управления дорожного хозяйства Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко спасли из горящей квартиры ребёнка, поймав его на одеяло.





Мужчины уже заканчивали рабочую смену, как увидели дым. Они мгновенно осознали, что горит квартира, и бросились на помощь. В окне они заметили женщину с маленькой дочерью, которые просили о помощи. Соседи бросили в окно одеяло, дорожники растянули его, а мама помогла девочке спрыгнуть с третьего этажа. Ребёнка благополучно поймали.





«Мне показалось, что она немного ударилась ножками, когда упала, но в целом с ней всё хорошо», — приводит RT слова одного из спасителей Дениса Морозова.

«Страшно представить, как много дыма было в квартире, счёт шёл на минуты», — рассказал Денис.