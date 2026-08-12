У авиапассажира изъяли ювелирку на девять млн рублей

12 августа 2026, 12:28

Таможенники в Шереметьево изъяли у иностранца украшения на девять млн руб

Фото: Пресс-служба ФТС России

Сотрудники Шереметьевской таможни задержали иностранного гражданина, прибывшего рейсом из Шэньчжэня, у которого при досмотре обнаружили крупную партию ювелирных украшений без соответствующего декларирования. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ФТС России.