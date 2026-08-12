У авиапассажира изъяли ювелирку на девять млн рублей
Сотрудники Шереметьевской таможни задержали иностранного гражданина, прибывшего рейсом из Шэньчжэня, у которого при досмотре обнаружили крупную партию ювелирных украшений без соответствующего декларирования. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ФТС России.
38-летний мужчина проследовал через «зеленый» коридор, однако инспекторы приняли решение провести выборочную проверку. С помощью металлоискателя во внутреннем кармане его куртки нашли пять перстней, подвеска, а также две фигурки в форме сердца и барана. В багаже пассажира, помимо прочего, обнаружили серьги-вееры, кулон, две миниатюрные пагоды, браслет, ожерелье и сертификаты от Gem Research Center. Все 14 изделий находились в отдельных zip-пакетах.
В ходе беседы путешественник заявил, что целью его визита в Москву была оплата штрафа, а драгоценности он намеревался вывезти обратно при отбытии из России. При этом мужчина подчеркнул, что не был осведомленным о требованиях таможенного законодательства.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые ценности выполнили из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы. В качестве вставок использовали бриллианты, рубины, сапфиры, корунды, хризолиты, бирюза, турмалины, шпинели и цирконы.
В настоящее время таможенные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»). В случае вынесения обвинительного приговора нарушителю грозит лишение свободы сроком до пяти лет либо денежный штраф в размере до миллиона рублей.
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