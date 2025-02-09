У автомобиля президента Сербии Вучича на ходу отвалилось колесо

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
У служебного автомобиля, в котором находился президент Сербии Александр Вучич, на полном ходу лопнуло колесо. Это случилось во время поездки главы государства в Средне-Банатский округ на севере страны.
О случившемся рассказало информационное агентство Tanjug со ссылкой на представителей администрации сербского лидера. Сам политик, впрочем, призвал «не устраивать из-за этого много шума». Он пояснил, что, скорее всего, взорвалась покрышка. Потом, после паузы, добавил, что, возможно, это было «что-то другое».
Он также добавил, что кортеж, хоть и медленно, но доехал до Мокрина. Там президент пересел в другую машину.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что к произошедшему нельзя относиться легкомысленно. По его словам, после этого случая уровень безопасности президента будет многократно увеличен.
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«Лопнула ли шина, взорвалась ли она или Бог знает что еще, это должны определить компетентные органы, и они установят», — сказал Вучич.
Он также добавил, что кортеж, хоть и медленно, но доехал до Мокрина. Там президент пересел в другую машину.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что к произошедшему нельзя относиться легкомысленно. По его словам, после этого случая уровень безопасности президента будет многократно увеличен.
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Александр Бойцов