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У автомобиля президента Сербии Вучича на ходу отвалилось колесо

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

У служебного автомобиля, в котором находился президент Сербии Александр Вучич, на полном ходу лопнуло колесо. Это случилось во время поездки главы государства в Средне-Банатский округ на севере страны.
О случившемся рассказало информационное агентство Tanjug со ссылкой на представителей администрации сербского лидера. Сам политик, впрочем, призвал «не устраивать из-за этого много шума». Он пояснил, что, скорее всего, взорвалась покрышка. Потом, после паузы, добавил, что, возможно, это было «что-то другое».

«Лопнула ли шина, взорвалась ли она или Бог знает что еще, это должны определить компетентные органы, и они установят», — сказал Вучич.



Он также добавил, что кортеж, хоть и медленно, но доехал до Мокрина. Там президент пересел в другую машину.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что к произошедшему нельзя относиться легкомысленно. По его словам, после этого случая уровень безопасности президента будет многократно увеличен.

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#безопасность
Глава российского города Балтийск Мельников арестован за взятку
09 февраля 2025, 18:42

Фото: istockphoto/undefined undefined

Глава города Балтийска Калининградской области Сергей Мельников взят под стражу. Его задержали сразу после прилёта в самый западный российский регион в аэропорту Храброво.
Его подозревают в получении взятки, информирует телеграм-канал прокуратуры Янтарного края. Ходатайство об избрании меря пресечения для 58-летнего Мельникова поддержал представитель областного надзорного ведомства. Задержанный останется под стражей как минимум до седьмого апреля 2025 года.

Задержание Мельникова и его заместителя Максима Коваленко произошло седьмого февраля. Как полагают следователи, в январе 2025 года заместитель передал главе городской администрации деньги в качестве «гонорара» за покровительство и попустительство по службе. Речь идет о сумме не менее 575 тысяч рублей.

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#аэропорт
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МЧС: В подмосковных Химках горит банный комплекс
09 февраля 2025, 18:37

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковном городском округе Химки горит банный комплекс на Железнодорожной улице. Площадь возгорания составила около сотни квадратных метров.
О происшествии сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ в своём официальном телеграм-канале. На месте продолжают работать 28 сотрудников пожарно-спасательной службы и семь единиц специальной техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Так же как и о причинах, вызвавших пожар — их позже установят технические специалисты.

На момент выхода материала в свет стало известно, что пожар удалось полностью локализовать. Пострадавших от огня и дыма нет. На место уже прибыли эксперты и правоохранители для установления причин, вызвавших чрезвычайное происшествие.

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Большое Стремление: В Ленобласти произошла попытка убийства с помощью ковша экскаватора
Житель Ленобласти попытался расправиться со знакомым с помощью ковша экскаватора
09 февраля 2025, 17:43

Фото: istockphoto/sirene68

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина чуть не раздавил знакомого ковшом экскаватора. Нестандартное покушение произошло в деревне Большое Стремление.
О происшествии рассказали сотрудники пресс-службы регионального Следственного управления СК РФ. По информации следователей, ночью 9 февраля в деревне Большое Стремление между двумя приятелями, находившимися в тот момент в бытовке, произошел конфликт. 54-летний мужчина захотел решить спор радикально: он залез в кабину экскаватора и несколько раз ударил ковшом по бытовке, где остался его оппонент.

В результате 48-летний потерпевший получил множественные травмы, помимо того, что был ошарашен дерзостью и умением товарища. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в покушении на жизнь человека.

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#ленинградская область
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» получили материалы следствия для ознакомления
В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты
09 февраля 2025, 17:27

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске на этой неделе получат для ознакомления материалы, собранные следователями. Этих самых фигурантов почти три десятка.
Об этом сообщает газета «Коммерсант». Исполнителям террористического акта и их пособникам уже предъявлены обвинения в окончательной редакции. Большинство ждет пожизненный срок, при этом расследование продолжается, уточняет издание.

Также сообщается, что в деле появляются новые фигуранты. В частности, ведется розыск двух выходцев с Северного Кавказа, которые участвовали в снабжении террористов оружием. Дело о теракте будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, ожидавшим концерт группы «Пикник». Прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Губернатор ЛО Дрозденко: Терпевший бедствие танкер пришвартован к причалу
09 февраля 2025, 14:37

Фото: istockphoto/nightman1965

Около порта Усть-Луга в Балтийском море после взрыва начал тонуть танкер, на борту которого находится 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент судно удалось пришвартовать к причалу.
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, на танкере «Коала» (Koala) произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя. В результате повреждено машинное отделение. В причинах происшедшего предстоит разобраться экспертам технических служб и, возможно, правоохранителям.

Взрывы в машинном отделении произошли непосредственно в момент отхода грузового корабля от причала. Экипажу из 24 человек, в том числе четверым россиянам, удалось благополучно эвакуироваться на берег. Изначально сообщалось, что танкер сел кормой на мель, однако, по словам главы региона, это не так: судно пришвартовано у причала. Угроза разлива мазута отсутствует.

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#инцидент
#ленинградская область
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